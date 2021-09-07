الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «زراعة الفيوم» يتابع حلقات توريد القطن (صور)

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

تفقّد د. ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، حلقات تجميع القطن بمراكز المحافظة؛ للوقوف على موقف توريد القطن للحلقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل عودة الذهب الأبيض لسابق عهده.

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وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

قال مصطفى إنه تابع بشكل يومي توريد المزارعين لمحصول القطن إلى حلقات البيع بهدف الاطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يساعد على تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقطن مستقبلا.

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وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

وأكد وكيل زراعة الفيوم، لـ"الدستور"، أهمية محصول القطن بالنسبة للدولة والمزارع، مشددًا على أن مسؤولي الزراعة بالمحافظة بذلوا كل الجهود من أجل الحصول على إنتاج وفير من المحصول، ومساعدة المزارعين في الحصول على أعلى سعر يساهم في زيادة دخولهم ورفع المستوى الاجتماعي الاقتصادي لأسرهم ويوفر حياة كريمة تعود بالإيجاب على تنمية القطاع الزراعي.

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وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

وأوضح مزارعي القطن بطامية أنهم فوجئوا بوجود وكيل الوزارة بينهم منذ صباح الثلاثاء، حيث تفقد أعمال الوزن والتمريك، حيث المناقشات التي دارت بين وكيل الوزارة وعدد كبير من المزارعين والذي استمر لأكثر من ساعتين، رد فيه على جميع تساؤلات مزارعي القطن، مشددًا على ضرورة التوريد لحلقات التجميع وعدم بيع القطن للتجار والجلابين.

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وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

وأعرب مزارعو القطن عن رضائهم عن الأسعار المعلنة بالحلقات طبقا لسعر المزاد، مؤكدين سعادتهم البالغة وفرحتهم في الحصول على هذا العائد المجزي من زراعة القطن هذا الموسم.

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وكيل زراعة الفيوم يتابع حلقات توريد القطن

في ختام الجولة، قدم وكيل زراعة الفيوم خالص شكره وامتنانه لمزارعي القطن على مشاركتهم الجادة والمتميزة في عودة القطن المصري لعرشه من أجل نهضة الزراعة المصرية ودعمًا للاقتصاد الوطني.

وكيل وزاره الزراعة بالفيوم يتابع حلقات توريد القطن

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