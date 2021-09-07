«بيطرى بورسعيد» تحذر المواطنين من نصّاب الأختام المزورة «مستندات»

حذّرت مديرية الطب البيطري ببورسعيد من شخص يدّعي أنه طبيب بيطري، ويقوم بممارسة أعمال النصب على الأهالي بمنطقة جنوب بورسعيد، مستغلاً تواجده في المناطق الريفية البسيطة.

وقال الدكتور عاطف عيسي، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد لـ"الدستور"، إن شخصا يدعي «ر.ف.ي» انتحل صفة طبيب بيطري، وقام بتسلم نموذج غير حكومي به الأختام والتوقيعات، على أنه خاص بمديرية الطب البيطرى.

يطرح الشخص قطع أراض مستخدمًا اسم الرئيس السيسي في نموذج «مضروب»، ويحصل علي مبالغ مالية مقابل تخصيص قطع الأراضي، التي يدعي أنها منحة من الإمارات.

وحصلت “الدستور” على نموذج قام فيه الشخص بتحصيل مبلغ 1315 من المواطن بالنصب والاحتيال بمنطقة بحر البقر، مقابل تقسيم الأراضى ويتضمن النموذج الـ«مضروب» عدم التعامل مع أشخاص بالمديرية ليس لهم حق التخصيص؛ حتى يضمن التعامل معه فقط.

وحرر المتضررون محاضر بقسم الضواحى والجنوب، بما تعرضوا له من أعمال نصب ووجهوا للشخص اتهامات النصب والاحتيال وانتحال صفة موظف حكومي.

من ناحيته، نشرت مديرية الطب البيطري بيانًا رسميًا عبر صفحتها تحيط فيه الجميع أن المديرية ليس لديها قسم او إدارة تقسيم أراض، والأختام المستخدمة لا تخص المديرية ، مؤكدة أن النصاب ينتحل صفة طبيب بيطرى بالمدرسة الزراعية.

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