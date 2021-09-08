بيرسيفونى.. روبوت يعمل مرشدًا سياحيًا فى كهف يونانى

دخلت الروبوتات في جميع المجالات ووصلت للعمل بالإرشاد السياحي في إدارة كهف أليستراتي اليوناني.

ربما لم يكن ظهور روبوت في مجال الأعمال البشرية حدث جديد أو ظاهرة؛ خاصة وأن كانت هذه الأعمال يدوية.

ولكن الغريب والمثير للمنتجات هو إن أدارة كهف أثري باليونان استخدمت الروبوت مرشدًا للسائحين.

الروبوت الجديد يسمى بيرسيفوني كهف أليستراتي يعد من الأجمل والأكثر تنوعًا في أوروبا لكن المرشد الجديد ليس سوى روبوت يقوم بمهام التعريف بالموقع الطبيعي مع نظرائه من البشر الروبوت سمي على اسم ابنة الإله الإغريقي زيوس تقول الأسطورة: إن بيرسيفوني كانت تقطف الزهور في حقل قريب من كهف أليستراتي" " عندما فتح إله العالم السفلي هاديس الأرض وخطفها وتزوجها".

يتحدث الروبوت 33 لغة يستطيع الإجابة عن 33 سؤالاً وإجابات مبرمجة مسبقاً باللغة اليونانية ويرشد بيرسيفوني الزوار عبر القسم الأول من الكهف في ممر يسهل التنقل فيه تكلفة إنشاء الروبروت 118 ألف يورو صنعته مؤسسة الأبحاث والتكنولوجيا الوطنية اليونانية إيفدوكيا كارافيرا مرشدة في الموقع تقول: " لست قلقة على وظيفتها من الروبوت حتى الآن" " إن الروبوت نموذج أولي مثير للاهتمام لكنه لا يمكن أن يحل محل الاتصال البشري مع المرشدين".