الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

بيرسيفونى.. روبوت يعمل مرشدًا سياحيًا فى كهف يونانى

الروبوت بيرسيفونى
الروبوت بيرسيفونى

دخلت الروبوتات في جميع المجالات ووصلت للعمل بالإرشاد السياحي في إدارة كهف أليستراتي اليوناني.

 

ربما لم يكن ظهور روبوت في مجال الأعمال البشرية حدث جديد أو ظاهرة؛ خاصة وأن كانت هذه الأعمال يدوية.

 

ولكن الغريب والمثير للمنتجات هو إن أدارة كهف أثري باليونان استخدمت الروبوت مرشدًا للسائحين.

 الروبوت الجديد يسمى بيرسيفوني كهف أليستراتي يعد من الأجمل والأكثر تنوعًا في أوروبا لكن المرشد الجديد ليس سوى روبوت يقوم بمهام التعريف بالموقع الطبيعي مع نظرائه من البشر الروبوت سمي على اسم ابنة الإله الإغريقي زيوس تقول الأسطورة: إن بيرسيفوني كانت تقطف الزهور في حقل قريب من كهف أليستراتي" " عندما فتح إله العالم السفلي هاديس الأرض وخطفها وتزوجها". 

 

يتحدث الروبوت 33 لغة يستطيع الإجابة عن 33 سؤالاً وإجابات مبرمجة مسبقاً باللغة اليونانية ويرشد بيرسيفوني الزوار عبر القسم الأول من الكهف في ممر يسهل التنقل فيه تكلفة إنشاء الروبروت 118 ألف يورو صنعته مؤسسة الأبحاث والتكنولوجيا الوطنية اليونانية إيفدوكيا كارافيرا مرشدة في الموقع تقول: " لست قلقة على وظيفتها من الروبوت حتى الآن" " إن الروبوت نموذج أولي مثير للاهتمام لكنه لا يمكن أن يحل محل الاتصال البشري مع المرشدين". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

«الصحة»: تسجيل 378 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

«تورط فى قضايا فساد».. إقالة مدير الأمن العام السعودى وإحالته للتحقيق

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة

رئيس وزراء فلسطين يشيد بهروب أسرى من سجن إسرائيلي

«التحرير»: الاحتلال يحاول إثناء إدارة بايدن عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين