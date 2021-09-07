حكومة الوحدة تنتقد تأجيل البرلمان الليبى جلسة الاستجواب وتتعهد بالحضور غدًا

أعربت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من تأجيل عقد جلسة مسائلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كاف لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، مساء اليوم، إن هذا التأجيل يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية.

وأضاف: "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المسائلة المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء"، مشيرا إلى أن الحكومة سلمت إجابات كافة الاسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب.

من جهتها كشفت مصادر نيابية بمجلس النواب، أن عبدالحميد الدبيبة والوزراء غادروا طبرق مقر انعقاد الجلسة إلى طرابلس وسيعودون غدًا للحضور، حسب صحيفة "المرصد" الليبية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عدد النواب الحضور كان كبيرا اليوم والتساؤلات كثيرة وجلسة مسائية واحدة اليوم كانت لن تكفي، مشيرا إلى أن جلسة الغد ستكون صباحية ومسائية لطرح التساؤلات وتقرير لجنة التواصل مع مصرف ليبيا المركزي.

النواب يعلق جلسة مسائلة الحكومة

وأعلن مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية إلى يوم الغد نظراً لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.

وقال المتحدث باسم المجلس، إنه من غير المقبول أن تتأخر الحكومة عن جلسة المساءلة، مشيرا إلى أن الحكومة وصلت متأخرة بأربع ساعات عن موعد جلسة المساءلة.

النواب يحيل للحكومة موضوعات المساءلة

وكان مجلس النواب الليبي عقد الثلاثاء الماضي جلسته الرسمية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وخلصت إلى مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

كما خلصت الجلسة الى تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب، وتم أيضا التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض.