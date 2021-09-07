العثور على رضيع ملقى بحديقة فى مدينة نصر

عثر الأهالي على طفل رضيع ملقى بحديقة بجوار أحد العقارات بمدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده وجود رضيع بحديقة أمام أحد العقارات بالحي العاشر بمدينة نصر وبجواره حقيبة بداخلها ملابس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثرت على طفل حديث الولادة يرتدى ملابسه بالكامل وتم نقله للمستشفى.

وجار تفريغ كاميرات المراقبة أعلى الطريق لتتبع مسار من قام بإلقائه والقبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن هناك دائرة تسمى دائرة العثور على الطفل، ولو وجدنا طفلا فى الشارع، لا يمكن أخذه للمنزل، وعلينا التوجه لأقرب نقطة شرطة أو مركز شرطة، ولو فى قرية يتم الذهاب إلى عمدة القرية، أو شيخ البلد، وعمل محضر عثور، وبمجرد عمل المحضر تتم إحالته للنيابة.

والنيابة تستدعى مفتش الصحة، لتسمية الطفل، والأطفال حديثي الولادة يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتلقى التطعيمات والرضاعة، وخلافه، أما لو كان الطفل يبلغ من العمر عامين تتم تسميته فى المحضر، ووكيل النيابة يصدر قرار بإيداعه بأحد مؤسسات الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، والشرطة لم تعد تتولى مسئولية تسمية الأطفال، والشرطة دورها عمل محضر ورفعه للنيابة العامة، ومكتب الصحة من خلال النيابة يتولى مسئولية التسمية.

وفقا للتعديلات الجديدة لم يعد اسمهم مجهولي النسب، بل كريمي النسب، فتم عمل بعض التعديلات فى اللائحة الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، فتم تغيير بعض المسميات وبعض الشروط، وتم تغيير لفظ اللقطاء واستبداله بلفظ المعثور عليهم، ولفظ مجهول النسب، وأصبح كريم النسب ولفظ الأسرة البديلة بلفظ الأسر البديلة الكافلة.

وشروط كفالة طفل بالأسر البديلة هى أن يكون أحد الزوجين مصريا، وكان قديماً لا بد أن يكون الاثنان مصريين، ومن يأخذ طفلا لا بد أن يفتح دفتر توفير بمبلغ مادى 3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وللتسهيل عليهم، تم خفض سن كفالة الطفل للأسرة من 25 إلى 21 سنة، والبنت غير المتزوجة الراغبة فى كفالة طفل لا بد أن يتخطى عمرها 30 سنة، والولاية التعليمية للأسرة التى تكفل الطفل، والوصاية الكاملة للأسرة التى تجتاز اختبارات وزارة التضامن الاجتماعى.