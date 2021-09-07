الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشكاوى الحكومية: تلقينا ورصدنا 10065 شكوى بمجال التعليم في أغسطس

الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

وتناول التقرير الذي عرضه الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، الشكاوى الواردة من المواطنين التي تتعلق بقطاع التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال الشهر 10065 شكوى في هذا القطاع كان من بينها 5690 شكوى واستغاثة بنسبة حوالي 57% من مجموع الشكاوى الواردة للقطاع بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة، وتقديم تظلمات وطلبات بعض أولياء الأمور والطلاب بإعادة تصحيح بعض المواد الدراسية، كما تضمنت الشكاوى الواردة 651 طلبا والتماسا من مواطنين يطالبون بقبول ذويهم ببعض الكليات والمعاهد الخاصة، أو طلبات نقل من كليات أو معاهد لأخرى نظيره، أو مشاكل واجهت بعض المواطنين خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

وفى إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضى 1477 شكوى خاصة بالالتحاق بالمدارس، أو عملية نقل الطلاب بين المدارس، كما تلقت 292 شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس أو عدم قدرة بعض أولياء الأمور على السداد، والتماسهم المساعدة ليتمكنوا من إلحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة.

واستمرارًا للتنسيق والتعاون الدائم بين المنظومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسرعة فحص ومتابعة والانتهاء من شكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، تم ربط وتفعيل الإدارة المركزية للتعليم الخاص إلكترونيًا والتي يتبعها 175 معهدا عاليا خاصا، بما نتج عنه فحص ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بها جميعًا والرد عليها إلكترونيًا، حيث بلغت نسبة إنجاز فحص تلك الشكاوى 95% خلال شهر أغسطس الماضى.

وفيما يتعلق بشكاوى قطاع التموين، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضى 6578 شكوى خاصة بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث غلب عليها شكاوى وطلبات المواطنين لإضافة أو حذف أفراد على البطاقات التموينية، أو إصدار بطاقات بدل تالف أو فاقد، أو استلام كلمات سر بإجمالي 6040 شكوى، وتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى.

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قطاع التعليم موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

مد باب التقدم للجامعات الخاصة إلى 11 سبتمبر وإتاحة تعديل الرغبات للطلاب

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رسميًا.. تحديد موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى وطلائع الجيش

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا كشفت تحقيقات سجن جلبوع عن هروب أسرى فلسطينيين؟

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»