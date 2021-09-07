الشكاوى الحكومية: تلقينا ورصدنا 10065 شكوى بمجال التعليم في أغسطس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

وتناول التقرير الذي عرضه الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، الشكاوى الواردة من المواطنين التي تتعلق بقطاع التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال الشهر 10065 شكوى في هذا القطاع كان من بينها 5690 شكوى واستغاثة بنسبة حوالي 57% من مجموع الشكاوى الواردة للقطاع بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة، وتقديم تظلمات وطلبات بعض أولياء الأمور والطلاب بإعادة تصحيح بعض المواد الدراسية، كما تضمنت الشكاوى الواردة 651 طلبا والتماسا من مواطنين يطالبون بقبول ذويهم ببعض الكليات والمعاهد الخاصة، أو طلبات نقل من كليات أو معاهد لأخرى نظيره، أو مشاكل واجهت بعض المواطنين خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

وفى إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضى 1477 شكوى خاصة بالالتحاق بالمدارس، أو عملية نقل الطلاب بين المدارس، كما تلقت 292 شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس أو عدم قدرة بعض أولياء الأمور على السداد، والتماسهم المساعدة ليتمكنوا من إلحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة.

واستمرارًا للتنسيق والتعاون الدائم بين المنظومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسرعة فحص ومتابعة والانتهاء من شكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، تم ربط وتفعيل الإدارة المركزية للتعليم الخاص إلكترونيًا والتي يتبعها 175 معهدا عاليا خاصا، بما نتج عنه فحص ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بها جميعًا والرد عليها إلكترونيًا، حيث بلغت نسبة إنجاز فحص تلك الشكاوى 95% خلال شهر أغسطس الماضى.

وفيما يتعلق بشكاوى قطاع التموين، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضى 6578 شكوى خاصة بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث غلب عليها شكاوى وطلبات المواطنين لإضافة أو حذف أفراد على البطاقات التموينية، أو إصدار بطاقات بدل تالف أو فاقد، أو استلام كلمات سر بإجمالي 6040 شكوى، وتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى.