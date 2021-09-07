الصيد الجائر يهدد بانقراض سمك قرش عمره 420 مليون سنة

كشفت دراسة علمية استمرت ٨ سنوات عن أن ثلث أنواع أسماك القرش تعرضت للصيد الجائر حتى أوشكت على الانقراض.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن ثلاثة أرباع الأنواع الساحلية الاستوائية وشبه الاستوائية مهددة، وإذا كانت أسماك القرش تتراجع، فهناك مشكلة خطيرة في الصيد.

وقال المؤلف الرئيسي للورقة، البروفيسور نيكولاس دولفي، من جامعة سيمون فريزر الكندية "أسماك القرش بمثابة طائر الكناري في منجم فحم للصيد الجائر".

وقال دولفي، الرئيس المشارك السابق لمجموعة متخصصي أسماك القرش في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، إن صحة "النظم البيئية للمحيطات بأكملها" والأمن الغذائي في خطر.

وتضاعف عدد أنواع أسماك القرش والشفنين والكيميرا، المعروفة معًا باسم أسماك كوندريتشثيان، التي تواجه "أزمة انقراض عالمية" بأكثر من الضعف في أقل من عقد، وفقًا للورقة المنشورة اليوم في مجلة Current Biology.

وتعتبر "الراي" أكثر الأنواع المهددة بالانقراض، مع وجود 41٪ من 611 نوعًا تمت دراستها في خطر، 36٪ من أنواع أسماك القرش البالغ عددها 536 نوعًا معرضة للخطر و9٪ من 52 نوعًا من الكيميرا.

قال دولفي "تكشف دراستنا عن حقيقة قاتمة على نحو متزايد، حيث تشكل هذه الأنواع الآن واحدة من أكثر سلالات الفقاريات المهددة بالانقراض، وتأتي في المرتبة الثانية بعد البرمائيات في المخاطر التي تواجهها".

وقال: "إن استنفاد هذه الأسماك على نطاق واسع، وخاصة أسماك القرش والشفنين، يهدد صحة النظم البيئية للمحيطات بأكملها والأمن الغذائي للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم".

ووجدت دراسة أجريت في شهر يناير أن أسماك القرش والراي فقدت أكثر من 70٪ في الخمسين عامًا الماضية، مع وجود أنواع منتشرة في السابق مثل أسماك قرش المطرقة التي تواجه الانقراض.

وتعد أسماك القرش والشفنين والكيميرا عرضة للصيد الجائر لأنها تنمو ببطء وتنتج القليل من الصغار.

وتشير التقديرات إلى أن البشر يقتلون 100 مليون سمكة قرش كل عام، مما يفوق قدرتها الإنجابية البطيئة.

وقال المؤلفون إن الصيد الصناعي كان "تهديدًا رئيسيًا" للكوندريتش، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع مصايد الأسماك الأخرى.

وقال التقرير إن معظم أسماك القرش والشفنين تؤخذ "عن غير قصد" ، ولكنها قد تكون "هدفًا غير رسمي" في العديد من مصايد الأسماك، ويتم الاحتفاظ بها للأغذية وعلف الحيوانات.

وقال المؤلفون إن فقدان الموائل وتدهورها، وأزمة المناخ والتلوث يضاعف من الصيد الجائر.

ووجد الخبراء أن هذه الأنواع مهددة بشكل غير متناسب في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، خاصةً خارج بلدان مثل إندونيسيا والهند، بسبب الطلب المرتفع للغاية من السكان الساحليين الكبير إلى جانب مصايد الأسماك غير المنظمة في الغالب، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بالطلب على المنتجات ذات القيمة العالية مثل الزعانف.

ووفقًا للتقرير، نجت كوندريتشثيان من خمسة انقراضات جماعية على الأقل في تاريخها البالغ 420 مليون عام.

لكن ثلاثة أنواع على الأقل معرضة الآن لخطر الانقراض وربما انقرضت، لم يتم تسجيل سلالة Java Stingaree منذ عام 1868، ولم يُشاهد شعاع طوربيد البحر الأحمر منذ عام 1898 وسمك القرش المفقود في بحر الصين الجنوبي منذ عام 1934. وسيكون اختفاؤها هو المرة الأولى التي تنقرض فيها الأنواع البحرية في العالم بسبب الصيد الجائر.