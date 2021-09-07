الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب وزير الخارجية السعودى يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية السعودي وسفير قطر

تسلَّم نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير بندر بن محمد العطية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمنى نائب وزير الخارجية السعودي، للسفير القطري الجديد، التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار.

المصالحة العربية مع قطر

يأتي ذلك بعد مرور 8 أشهر على إعلان المصالحة العربية مع قطر خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبها إعلان المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017. 

وتم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

لجان المتابعة السعودية القطرية

وفي أواخر أغسطس الماضي، عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها الخامس بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض، حسبما أفادت وزارة الخارجية القطرية آنذاك.

وترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

ووفقًا لبيان «الخارجية القطرية» آنذاك، جاءت أعمال اللجنة استكمالًا لاجتماعاتها السابقة إنفاذًا لما تضمنه بيان العُلا، ووفقًا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين.

وفي 12 يوليو الماضي، عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها الرابع في ديوان عام وزارة الخارجية القطرية بالدوحة.

نائب وزير الخارجية السعودية قطر سفير بندر بن محمد العطية المصالحة العربية

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