الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مسابقة علمية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظّمت جامعة طنطا، الثلاثاء، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، والدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور د. محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية وأماني الندري وكيل وزارة التضامن بمحافظة الغربية، وأحمد عبدالعظيم مدير بنك ناصر الاجتماعي بطنطا.

وأكد د. كمال عكاشة أنه فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة طنطا ووزارة التضامن، نظمت الجامعة مسابقة علمية لطلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه فى إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين، معربًا عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق للطلاب.

أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص دائمًا على تحقيق التعاون مع جميع الهيئات الخدمية للمساهمة فى خدمة المجتمع، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أفكار وطاقات الشباب فى تحقيق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من ناحيته، قدم الدكتور صلاح هاشم، الشكر والتقدير للرئيس السيسى لدعمه ورعايته للطلاب الفائقين على مستوى الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعارن المثمر مع جامعة طنطا من خلال إنشاء وحدات خاصة بوزارة التضامن داخل الجامعة، بهدف المساهمة فى تحقيق أعلى مستوى من تقديم الخدمات لجميع منتسبى جامعة طنطا.

وصرح بأن الوزارة بصدد إنشاء أول معرض دائم للطلاب بالتعاون مع جامعة طنطا، بهدف إتاحة الفرصة للجميع بعرض منتجاتهم، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة للطلاب بأسعار منخفضة، وتنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية؛ لتقديم خدمات التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة لتأهيلهم إلى سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعات المصرية زاخرة بالنابغين والمتميزين فى التخصصات كافة، مضيفًا أن الاهتمام بالعمل والمعرفة هو ضرورة ملحة لمواكبة التطور العلمى والمعرفة الحديث، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا تساهم في تقديم كل الدعم لصناعة طالب وخريج ذو شخصية متميزة يستطيع التميز والانخراط فى سوق العمل المصرى.

خلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية إلى أن الجمعية توفر جميع سبل الدعم للطلاب المتميزين والفائقين بالجامعات المصرية فى ضوء التعاون مع وزارة التعليم العالى، وأضاف أن نشر العلم والمعرفة هى النواة الحقيقية لبناء ونهوض الدولة المصرية.

وأشارت أماني الندري، وكيل وزارة التضامن بالغربية، إلى إنشاء وحدة التضامن بجامعة طنطا لتقديم الخدمات للطلاب والأنشطة والبرامج المتعلقة بالتوعية المجتمعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب، ودعم الطلاب من أصحاب الهمم وتقديم الأجهزة التعويضية لغير القادرين منهم، وتقديم قروض ميسرة السداد لمن يرغب من الطلاب فى إقامة مشروعات صغيرة إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر.

وتم تكريم 41 طالبًا وطالبة فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور فتوح راشد منسق مبادرة "حاضنات الفائقين"بجامعة طنطا، والدكتورة دينا عبدالهادى المدير التنفيذى للآداء المؤسسي بجامعة طنطا، والدكتورة رانيا الكيلاني المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات العامة المجتمعية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا.

من جانبهم أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس حرص وزارة التضامن الاجتماعى وإدارة جامعة طنطا، على تقدير المتميزين والفائقين علمياً، وتشجيعهم بشكل مستمر على تحقيق مزيد من التفوق.

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