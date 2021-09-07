دورات تدريبية مكثفة للصيادلة الجدد بشمال سيناء

أكدت الدكتورة أمل الخليلي، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية، انطلاق فعاليات الدورات التدريبية للصيادلة الجدد تكليف 2021 تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الصحة ود. أحمد عبدالفتاح مدير إدارة التدريب.

دورات تدريبية للصيادلة الجدد

وقالت أمل إن الدورة تهدف للارتقاء بمهنة الصيدلة وإبراز أهمية الدور الصيدلى فى المجال الحكومى والتدريب على معايير الجودة بالعمل الصيدلى الحكومي، مشيرة إلى أن العمل الصيدلي مؤثر وفعّال فى القطاع الصحى، مضيفة أن الدورة الأولى فى الفترة من 9/7 وحتى 9/9 والثانية من 9/12 وحتى 9/14 الجاري بمركز تدريب الريسة.

دورات تدريبية للصيادلة الجدد

وذكر فتحي عثمان، مسئول التثقيف والإعلام، أنه تم عقد دورة تدريبية فى إدارة بئر العبد للمكلفين الجدد، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى والتفتيش المالى والإدارى بالإدارة الصحية ببئر العبد، مؤكدًا أن مديرية الصحة تسعى إلى تحقيق الجودة والارتقاء بالعمل الصيدلى من خلال التدريب المستمر، من أجل تقديم خدمة ذات جودة للمواطن السيناوي.