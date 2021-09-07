الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تفاصيل جديدة.. ماذا كشفت تحقيقات سجن جلبوع عن هروب أسرى فلسطينيين؟

سجن جلبوع
سجن جلبوع

تستمر عمليات البحث الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، عن الستة أسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع في الشمال، عبر نفق امتد لنحو 25 مترًا من داخل السجن.

تحقيقات إسرائيل في سجن جلبوع

وكشف تحقيق أُجري داخل سجن جلبوع عن أن عملية حفر النفق، الذي فر من خلاله الأسرى الأمنيون، بدأت منذ نحو عام، وأن عددًا محدودًا من النزلاء كانوا على علم بمخطط الهروب، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأوضحت التحقيقات الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين ساروا لمسافة 3 كيلومترات بعد خروجهم من السجن، وبعدها استقلوا سيارة كانت تنتظرهم، ومن ثم فروا بعيدًا عن محيط «جلبوع».

ملابسات هروب أسرى فلسطينيين من جلبوع

وتشير التحقيقات إلى أن هناك سيارة كانت تنتظر الأسرى الفلسطينيين خارج السجن، وذلك بسبب وجود بركة ماء في مكان الحادث، والتي يعتقد أنها بسبب مكيف السيارة، كما عثر فريق البحث على آثار أقدام للأحذية والقدم، الأمر الذي دفعهم إلى استنتاج مفاده أن الإرهابيين قاموا بتغيير ملابسهم قبل ركوب السيارة، وقام أحدهم على الأقل بتغيير حذائه.
وتباشر السلطات الإسرائيلية التحقيقات مع حراس سجن جلبوع، إذ تم التحقيق مع 14 حارسًا منهم حتى الآن.

ونقلت مصلحة السجون الإسرائلية، 150 أسيرًا من حركة الجهاد الإسرائيلي، ووزعتهم على عدد من السجون التي تقع في وسط وجنوب إسرائيل، فيما بلغ عدد الأسرى الذين تم نقلهم من سجن «عسقلان» نحو 80 أسيرًا، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلة.

هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلي

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب، فجر أمس الإثنين، من سجن جلبوع «شديد الحراسة» في إسرائيل، بعد حفرهم  نفقًا من داخل إحدى الغرف.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:50 صباحًا، وتم كشفه بعد أن رأى أحد السائقين، الذين مروا عبر محيط السجن، شخصيات بدت له مشبوهة، ومن ثم أبلغ جهاز الشرطة.

وتسيطر مخاوف على أجهزة الأمن الإسرائيلية خشية تنفيذ الأسرى الفلسطينيين لعمليات ضد تل أبيب، كما أن تقديراتهم تفيد بأنهم قد يكونون مسلحين، أو يخططون لعمليات اختطاف ومساومة على إطلاق سراح سجناء آخرين.

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