الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: قرارات السيسي صارمة تحتاج لتضافر جهود الأجهزة المعنية

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ملف الاستيراد العشوائي كان في حاجة إلى وقفة صارمة من قبل الدولة وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دخول البضائع بمواصفات أوروبية يحتاج إلى تضافر جهود الأجهزة المعنية في هذا الأمر.

وأوضح الشافعي في تصريح لـ«الدستور» أن “المسؤول عن تطبيق هذا الأمر هي الجمارك المصرية لكن يسبق ذلك عدد من الخطوات منها صدور مواصفة للمنتج المستورد وهذا دور وزارة الصناعة والتجارة إذن لدينا مثلث ثلاثي الإضلاع يبدأ من وزارة التجارة وصولا للجمارك والرقابة على الواردات”.

وأشار إلى أن مصر كانت تشهد دخول بضائع رديئة الجودة ولا يمكن قبول هذا الوضع حاليا خاصة أن أي شخص كان لديه سجل تجاري كان يدخل المنتجات بجودة سيئة وإن صح التعبير كان يتم إدخال بضائع بئر السلم من الدول مثل الصين.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الافتتاحات الجديدة التي تشهدها البلاد من تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والضخمة من حيث حجم استثماراتها والطاقة الإنتاجية من منظور كلي وليس جزئي بمعني النظر إلى إبعاد هذه المشروعات، وتأثيرها على توفير الوظائف وفرص العمل ينعكس إيجابياً على مؤشرات النمو ومؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري.

وأكد أن النمو المستهدف سيكون مدعوما بالأنشطة الاقتصادية التي تتعافي مع تلاشي آثار الجائحة مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة، وهذه الأنشطة ستدعم مستهدفات النمو وتوفير الوظائف وانخفاض معدل البطالة، وكذلك المشروعات المختلفة التي يجري تدشينها ومنها الموانئ البحرية واللوجيستيات التي تنعكس على حركة التصدير.

الشافعي قرارات الرئيس تحتاج لتضافر جهود كافة الاجهزه المعنية علا العلاف

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