بسبب كيس قمامة.. سحل سيدة على يد 7 أشخاص فى الغربية

هاجم 7 أشخاص بينهم 3 سيدات ربة منزل في منطقة التنظيم بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وانهالوا عليها ضربا بالأيدي، وسحلوها في الشارع بسبب كيس قمامة.

وسجلت كاميرات المراقبة تفاصيل ما حدث، وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون، باعتداء 7 أشخاص بينهم 3 سيدات بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضا بمنطقة التنظيم دائرة المركز .

وأبلغت المجني عليها أن 7 أشخاص بينهم 3 سيدات قاموا بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة عقب تقدمها بشكوى إلى وزارة البيئة ضدهم بسبب قيامهم بإلقاء القمامة أمام منزلها طوال الوقت، وتحرر المحضر رقم 17161 لسنة 2021 جنح مركز بسيون، بالواقعة المذكورة.