الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تويد إعدام سائق متهم بقتل طفل لسرقة هاتفه فى كفر الشيخ

إعدام سائق
إعدام سائق

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالإعدام شنقا وأيدت ذلك الحكم لاتهامه بجريمة قتل في كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات في القضية في القضية التي تحمل رقم 30975 كفر الشيخ إن المتهم "م .ع" سائق بأحد مراكز محافظة كفر الشيخ سولت له نفسه بازهاق روح صبياً للاستيلاء علي هاتفه المحمول، فاستدرجه ليلاً بعيداً عن أعين الناس وما أن ظفر به فأمسك حجرا وكتم أنفاسه وانهال عليه ضربا استقرت برأسه حتي سقط أرضا وإلقاءه بأحد المصارف، وبالقبض عليه اعترف بارتكابه الجريمة أمام الشرطة وعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله مستخدماً لحجارة دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد اقترنت الجريمة بجناية اخري وهي سرقة الهاتف المحمول للمجني عليه ومع انتهاء التحقيقات في القضية أمرت باحالة اوراق الدعوي الي محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم عما أسند إليه من اتهام، وبمداولة القضية أمام قاضي الجنايات قرر بإحالته الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وبورود التقرير في جلسة اخري قضت المحكمة بحكم الاعدام للمتهم، لتويده محكمة ليصبح الحكم نهائيا وباتا.

محكمة النقض الطعن متهم محكمة الجنايات الإعدام قتل كفر الشيخ

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