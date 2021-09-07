الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مندوب قطر بالجامعة العربية: فلسطين قضية العرب الأولى

مندوب قطر لدى جامعة
مندوب قطر لدى جامعة الدول العربية

قال السفير القطري الجديد لدى مصر، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، السفير سالم مبارك آل شافي، إن الأمة العربية تمر بتطورات متسارعة، تنعكس آثارها على جميع قضاياها الحيوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى ولا يمكن الالتفاف عليها أو النيل من مكانتها ورمزيتها لدى الشعوب العربية.

جاء ذلك في كلمةٍ له قبيل تسليم رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين إلى السفير أحمد عبدالرحمن البكر المندوب الدائم لدولة الكويت، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، تحضيرًا لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقدها بعد غد الخميس.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، جدد مندوب دولة قطر، موقف بلاده الثابت والداعم لقضية فلسطين وللحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية والأسس التي قامت عليها، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وقال السفير سالم مبارك آل شافي، إن دولة قطر، خلال ترؤسها أعمال الدورة العادية (155) للمجلس، لم تتوان في القيام بأي جهد لدعم قضية فلسطين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفي هذا الخصوص ترأست دولة قطر اجتماعًا غير عادي للمجلس على مستوى وزراء الخارجية، بناءً على طلب من دولة فلسطين، يوم 11 مايو 2021 لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة وتهجير أهلها.

وأضاف: "كما وجّه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وستواصل دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما جدد المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، وهو ما يستدعي التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والوحدة.

وفي الشأن الليبي، أكد السفير آل شافي، التزام دولة قطر بالدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، وترحيبها بكل جهد عربي ودولي وإقليمي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بما يحقق استقرار البلاد.

وفيما يخص الصومال، قال المندوب القطري، إن موقف دولة قطر يقوم على احترام سيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه مع الاستمرار في دعم الحكومة والشعب الصومالي الشقيق من أجل تحقيق آماله وتطلعاته في بناء دولته، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وأوضح بيان «الخارجية القطرية»، أن اجتماعات هذه الدورة تناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمالها، في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وتطورات الوضع في اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودًا تتعلق بدعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الإفريقي والحوار العربي الأوروبي.

ومن بين البنود أيضًا، العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

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