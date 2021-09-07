الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق «بلبيس-أبوحماد»

حادث
حادث

أصيب شخصان من محافظة الشرقية، فى وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق أبوحماد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "ع.م" 34 عامًا، و"أحمد .م" 34 عامًا، مقيمان مركز بلبيس، مصابان باشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع دراجة بخارية طريق "قرية غيتة البحر بعد  الطريق الإقليمى- أبوحماد"، دائرة مركز بلبيس، وأسفر عن إصابة مستقلي الدراجة البخارية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

امن الشرقية انقلاب تصادم حادث تصادم محافظة الشرقية حادث مستشفى

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