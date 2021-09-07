تفاصيل مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة

تزامنًا مع استعداد الهيئة القومية للأنفاق في بدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، ويتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز التفاصيل عن مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.