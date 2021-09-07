الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة

قطار
قطار

تزامنًا مع استعداد الهيئة القومية للأنفاق في بدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، ويتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز التفاصيل عن مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

  1. يخدم المونوريل عدد من المناطق  بطول 56 كم
  2. يشمل المونوريل على  22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".
  3. وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر
  4. والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين.
  5. يمتد بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين.
  6. وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم.
  7. ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام  بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.
  8. يستهدف مشروع المونوريل بشكل عام توفير ٣٣ محطة ربط بين جميع مناطق القاهرة الكبرى بحلول عام ٢٠٢٣ في المشروع عبارة عن مرحلتين رئيسيتين.
  9. ويكون الخط الأول للمونوريل يربط العاصمة الإدارية بشرق القاهرة بطول ٥٤ كيلومتر و زمن الوصول ٦٠ دقيقة.
  10. بينما يكون الخط الثاني  يربط الجيزة بمنطقة ٦ أكتوبر، و طوله ٤٢ كيلومترًا ومدة الوصول ٤٢ دقيقة.
  11. وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين.
  12. يما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد.
  13. بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.
الهيئة القومية للأنفاق العاصمة الإدارية مونوريل مشروعات لعاصمة الإدارية المونوريل مشروع القاهرة

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