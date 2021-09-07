الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تعلن عن منح برنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع

ماجد نجم
ماجد نجم

أعلنت  جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة عن فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع جامعة براندنبورج بألمانيا.

أوضح  الدكتور ماجد نجم، أن هذا البرنامج يقدم فرصة مميزة للباحثين في مجال السياحة والتراث، حيث يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافى بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة، ويكسب البرنامج الخريج عدة مهارات في مجال حفظ التراث وإدارة المواقع.

أشار  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والإدارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.

أضافت الدكتورة رانيا طاهر دنانه، مستشار الجامعة للعلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى، ومسئول تسويق البرنامج أن معهد الآثار الألماني DAI يقدم منحًا للطلاب المصريين (بالمسار الدولي) للبرنامج يتضمن قضاء فصلا دراسيًا بألمانيا، والحصول على شهادة مشتركة، تشمل تغطية المصروفات الدراسية للبرنامج وجميع تكاليف السفر والإقامة بألمانيا.  
كما تقدم جمعية التطوير والتنمية PDF منحا كاملة للطلاب المصريين (بالمسار المحلى) للبرنامج تغطى جميع المصروفات الدراسية والإدارية.

وتتمثل شروط القبول فيما يلي: -

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بها فى مجال الآثار، أو السياحة، أو الإرشاد السياحى، أو الإدارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات.

-على المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- وللحصول على الدرجة لابد من دراسة ١٢٠ نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

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