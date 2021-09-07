الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لرجل أعمال ومحامي و5 آخرين في خطف مواطن وتعذيبه بالقليوبية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتشكيل عصابي، مكون من 7 أشخاص يتزعمه محامي ورجل أعمال "مقاول"، لقيامهم بخطف أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه، وتصويره تصويرا خادشا للحياء، واستكتابه وتوقيعه على مجموعة من الشيكات وإيصالات الأمانة.

وترجع تفاصيل القضية إلى وجود خلاف بين محامي وشقيقه من رجال الأعمال يمتلك إحدى شركات المقاولات، وبين أحد الأشخاص الذى قام بدفع مقدم شقة بالشركة، وحدث الخلاف بينهم على التشطيبات المتفق عليها بالوحدة، ما دفع المجنى عليه بتقديم شكاوى بمجلس مدينة بنها والرقابة الإدارية والجهات الرسمية، بأنهم انتهوا من أعمال البناء بدون ترخيص ودون توصيل للمرافق.

وخطط المتهمون لخطفه عن طريق انتحال صفة ضباط بحجة أنه مطلوب ضبطه، واستوقفوه أمام منزله ووضعوه بالسيارة، وانتقلوا به لقطعة أرض فضاء وتناوبوا عليه بالضرب والاعتداء، وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره بأوضاع غير لائقة، وحصلوا على توقيعه على عدد من الشيكات وإيصالات الأمانة.

محافظة القليوبية بدون ترخيص شبرا الخيمة رجال الاعمال السجن المشدد جنايات

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