«ميركل» تحشد لمرشح حزبها في آخر جلسات البرلمان الألماني

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لمرشح حزبها الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، قبل أسابيع على الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت خلال كلمتها اليوم الثلاثاء في الجلسة الأخيرة أمام البرلمان الألماني البوندستاج قبيل الانتخابات البرلمانية إن هذه انتخابات لها طابع خاص، "لأنها ستكون قراراً توجيهاً لبلدنا في ظل هذه الأوقات الأشد صعوبة"، مضيفة أن الناخبين والناخبات أمامهم خياران في الانتخابات: إما حكومة من الاشتراكيين والخضر، "والتي تقبل بدعم حزب اليسار، أو على الأقل لا تستبعده"، وإما حكومة يقودها التحالف المسيحي بزعامة لاشيت.

وأضافت ميركل: "أفضل طريق لبلدنا هي حكومة اتحادية يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي/الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مع أرمين لاشيت في منصب المستشار الاتحادي"، مضيفة أن مثل هذه الحكومة ستضمن الاستقرار والموثوقية والاعتدال والوسط، وقالت: "هذا هو بالضبط ما تحتاجه ألمانيا".

وأشادت ميركل خلال حديثها بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال الرقمنة لافته أنه في بداية الفترة التشريعية كانت حصة الإنترنت السريع (50 ميغابيت في الثانية) تمثل 80% من الشبكة، بينما بلغت الآن 94%، مضيفة أن تقنية الاتصالات الخلوية "إل تي آي LTE" صارت متاحة بنسبة 99%.

وأشارت ميركل إلى أنه في السنوات الأخيرة تم استثمار الكثير من الأموال في رقمنة البلاد، موضحة أنه تم استثمار حوالي 6,5 مليار يورو للرقمنة في المدارس، و 13,5 مليار يورو في الابتكارات الرقمية.

وحول التغيرات المناخية قالت المستشارة الألمانية بأنها واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً الآن. وقالت، إنه تم وضع أساس مهم لمكافحة تغيير المناخ عن طريق التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وإلى قانون حماية المناخ بميزانيات سنوية وأهداف خاصة بكل قطاع.

وذكرت ميركل أن عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا ارتفع إلى مليون سيارة، مضيفة إلى أنه تم الاتفاق على التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة بتوافق مجتمعي.

كما تعهدت ميركل بتقديم دعم طويل المدى للمناطق المتضررة من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

وقالت إن إعادة الإعمار بحاجة إلى "نفس طويل"، مضيفة أنه من السليم لذلك أن يقوم البرلمان الآن بتمرير صندوق للمساعدات.

يشار إلى أنه تم رصد 30 مليار يورو خلال السنوات القليلة المقبلة لصالح إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وفيما يخص فيروس كورونا دعت ميركل المواطنين الألمان إلى تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت ميركل: "إنكم بذلك تقدمون مساهمة مهمة للغاية لأنفسكم ولمجتمعنا بأسره لإيجاد مخرج من هذه للجائحة ومؤكدة عكس ما صرح به مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي باننا لن نكون ارتب أو فأر تجارب.

ومن ناحية أخرى، أعربت ميركل عن شكرها للجنود الألمان على جهودهم في إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان واعتبرتها واحدة من أصعب المهمات للجيش الألماني".