الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فرع منظمة خريجي الأزهر بمالي يعقد دورة تدريبية حول «مفهوم السماحة في الإسلام»

فرع الازهر بمالى
فرع الازهر بمالى

افتتح فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمالي، فعاليات الدورة التدريبية التي يعقدها لعدد 23 إماماً وخطيباً حول "مفهوم السماحة في الإسلام"، بحضور عدد من كبار الشخصيات.

قال بكرى كانجاما – رئيس فرع المنظمة بمالي، إن الدورة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الفرع  للرد على الأفكار التي يروجها المتطرفون وجماعات الإرهاب الفكري ونشر الفكر الوسطي المعتدل ، وكذا خطة الفرع للإستفادة من الأئمة وأعضاء الفرع الذين تلقوا دورة تدريبية بالمقر الرئيسي بالقاهرة الشهر الماضي ، ليكونوا بمثابة نواة لدعم الاستقرار الفكري بمالي، وغرس الفكر الإسلامي المعتدل.

 وأشاد موديبو سدبي رئيس مجلس الوزراء السابق في كلمته  بجهود فرع المنظمة بمالي،  وطالب بعقد المزيد من الدورات للتعريف بصحيح الدين الإسلامي، وحماية الشباب من الانخراط فى صفوف الجماعات المتطرفة.

وثمن موسى مارا رئيس مجلس الوزراء السابق بمالي دور الفرع ، في التعريف بصحيح الدين وكيفية إعادة نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال، وكذا قيم التسامح والتعايش السلمي وفقاً للمنهج الأزهري الوسطي الذي أثبت فاعليته في مواجهة الفكر المتطرف في العديد من المجتمعات.

حضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الدينية والسفير المصري بدولة مالي، ويحاضر بالدورة أعضاء فرع المنظمة من خريجي الدورة التدريبية الأخيرة التي عقدت  بالمقر الرئيسي للمنظمة بالقاهرة الشهر الماضي.

فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن المنظمة تعمل جاهدة لتحقيق رسالتها الدعوية، ونشر الفكر الأزهري الوسطي، من خلال أبناء الأزهر الوافدين في جميع أنحاء العالم، باعتبارهم الجناح الدعوي المهم لتوضيح صورة الإسلام النقية، من خلال دوراتها التدريبية المكثفة لكافة أئمة وخطباء العالم الإسلامي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية بجمهورية مالي علاقة وطيدة فى كافة المجالات، لا سيما في مجال التعليم الأزهري؛ لذا فتوافد 24 إمامًا وداعية من جمهورية مالي في رحاب الأزهر، ما هو إلا تأكيد على رغبتهم في التوجه للأزهر الشريف، قبلة العلم الديني في العالم؛ لينهلوا من علومه الوسطية.

فرع منظمة خريجي الأزهر فعاليات الدورة التدريبية

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