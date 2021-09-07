ارتفاع بورصات الخليج خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط بورصة قطر، وتصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.18% رابحًا 89.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.342 نقطة، وقفزت بورصتي السعودية ودبي بنسبة 0.06%، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 11414.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.07% رابحًا 17.93 نقطة ليغلق عند مستوى 25356.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.9 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، يليه قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%، ثم قطاعي النقل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.06%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والاتصالات بنسبة 0.91%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.3%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باتك" بنسبة 4.30%، ثم سهم "تبوك الزاعية" بنسبة 3.64%، ثم سهم "معادن" بنسبة 3.27%، وتراجع 104 سهمًا على رأسها سهم "صدر" بنسبة 3.48%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.43%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 409.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.06% رابحًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 2909.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 144.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2580 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.2%، فيما تراجع الخدمات بنسبة 0.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.51%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 9.42%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.59%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 28 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.47%.

بورصة أبو ظبي

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.18% رابحًا 89.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.342 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.378 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 184.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 6037 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 6.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.85%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.61%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 6.71%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.25%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 4.33%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.34%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 349.8 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.07% رابحًا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1660.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 283.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ناس بنسبة 7.5%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.74% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.46%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 7.18% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.51%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.22%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6803.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 9.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7438.91 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% رابحًا 37.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5547.75 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحًا 20.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5834.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 226.1 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8270 صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.09%، يليه قطاعي الخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.45%، 0.09%، على التوالي.

بورصة قطر

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.02% خاسراً 2.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11062.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم بقيمة 315.5 مليون ريال عبر تنفيذ 8556 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 22 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.28%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.06%.