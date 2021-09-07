محافظ بني سويف يتفقد سير العمل لمشروعات «حياة كريمة» بقري مركز ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ببا، ضمن المشروع القومي لتطويرالقرى في إطارالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بناصر وببا، وفي إطار برنامجه الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة.

جولة محافظ بني سويف

واستهل المحافظ زيارته بتفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طحا البيشة، واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويشمل إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل إنشاء محطات رفع وشبكات وخطوط إنحدار ومد وتدعيم شبكات المباه للمناطق المحرومة وتغيير وإحلال المواسير القديمة "الاسبستوس" بشبكات المياه المغذية للقرى.

جولة محافظ بني سويف

وتفقد محافظ بنى سويف سير العمل في مشروع مدرسة الابتدائية المشتركة بطحا "إحلال وجزئي"، والذي تنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 7.9 مليون جنيها على مساحة إجمالية للموقع 2783 متر، مساحة المبنى 520 مترا، وتضم 22 فصلاً دراسياً (4 فصول رياض أطفال + 18 فصل ابتدائي)، دورة مياه بنين وبنات ورياض أطفال، غرف شبكات، مدرسين، مشرفة، فراغ متعدد الأغراض، طبيب، مصادر، مشاهدة، أخصائيين، كمبيوتر، مجالات.

جولة محافظ بني سويف

وتوجه المحافظ لقرية جزيرة ببا، حيث تابع سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا الجارى إنشائه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى: قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء)، والتي تشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة اجتماعية، مكتب تموين، شهر عقاري بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

جولة محافظ بني سويف

واستكمل المحافظ متابعته الميدانية لسير العمل في مشروعات المبادرة، بتفقد المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا واللتين تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 مليون جنيه، حيث تابع سير العمل في مشروع مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية "توسع"، مساحة الموقع 2556 متر، منها 297 متر للمبنى الذي يضم 16 فصلاً (4 رياض أطفال + 12 ابتدائي)، وبنسبة تنفيذ 38%، بالإضافة إلى تفقد مشروع مدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية "توسع"، مساحة الموقع 2536 متر، منها 165 مساحة المبنى، الذي يضم 6 فصول، وقد بلغت نسبة التنفيذ 46%.