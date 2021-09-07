الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مقر لعيادات التأمين الصحى داخل مستشفى جامعة أسيوط

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، مقر عيادات التأمين الصحى داخل المستشفى الجامعى، وذلك برفقة الدكتور أيمن منصور مدير هيئة التأمين الصحى بأسيوط وفرع وسط الصعيد ونائبه الدكتور علاء البارودى.

DSC_0914
جانب من الافتتاح

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسى والدكتور جمال طه مدير العيادات الخارجية والمستشار وليد حنفى المستشار القانونى للمستشفيات الجامعية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة والسادة أمناء الجامعة المساعدين الأستاذ مصطفى حسن والأستاذ وائل محمد محمود.

DSC_0900
جانب من الافتتاح

وأكد الدكتور طارق الجمال على مواصلة إدارة الجامعة العمل من أجل تطوير سبل الرعاية المقدمة لأبنائها سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين، مشيراً إلى أهمية افتتاح مقر لعيادات التأمين الصحى داخل المستشفى الجامعى وذلك لما له من أهمية فى تحقيق هدف ثلاثى يتضمن التيسير على عشرات الآلاف من العاملين بالجامعة من الموظفين الحاليين على قوة العمل أو من أصحاب المعاشات.

DSC_0897
جانب من الافتتاح

كما يهدف المقر الجديد إلى تخفيف العبء عن كاهل العيادات المركزية للتأمين الصحى ومنع التكدس إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات المتميزة للقوة البشرية بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات وذلك فى تقديم مستوى متقدم من الخدمة الصحية لمرضى التأمين من العاملين فى الجامعة.

DSC_0894
جانب من الافتتاح

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن مقر فرع عيادات التأمين الصحى بالمستشفى الجامعى بجوار وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وتكيف المقر وتخصيص أماكن انتظار ويضم عيادات الباطنة، والجلدية، والعظام والجهاز الهضمى، والقلب والجراحة والأعصاب، إلى جانب صيدلية لصرف أدوية المرضى المترددين على العيادات ، وصرف العلاج الشهرى المقرر لأصحاب الأمراض المزمنة، كما كشف سيادته أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة إضافة تخصصات أخرى مثل الرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء وكذلك عيادة لمرضى الأورام بقسم علاج الأورام بالمستشفى.

DSC_0893
جانب من الافتتاح

ومن جانبه توجه الدكتور أيمن منصور بالتهنئة إلى العاملين بجامعة أسيوط على تلك الخدمة والتى جاءت بناء على فكرة مطروحة من رئيس جامعة أسيوط فى إطار أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، موضحاً أن افتتاح فرع لعيادات التأمين الصحى من شأنه تخفيف العبء عن كاهل العيادات المركزة وذلك فى ظل القوة البشرية الهائلة من العاملين المنتسبين للجامعة والذى يتجاوز عددهم 28 ألف موظف حالى إلى جانب عشرات الآلاف من العاملين بالجامعة من أصحاب المعاشات، وهو ما سوف يتيح الفرصة للعيادات المركزية لتحسين خدماتها الصحية المتاحة لباقى الهيئات وتقديمها بشكل أسرع.

DSC_0879
جانب من الافتتاح
DSC_0875
جانب من الافتتاح
اسيوط مستشفيات العاملين شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس مجلس إدارة مجلس ادارة رئيس جامعة التأمين الصحي جامعة أسيوط كلية الطب الدكتور طارق الجمال عيادات التأمين الصحي رئيس جامعة أسيوط المستشفى الجامعي هيئة التدريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس يصدق على قانون "صندوق الوقف الخيرى"

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد حركة المحامين العموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال