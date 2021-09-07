الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ولاد البلد» ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية (صور)

ولاد البلد
ولاد البلد

انطلقت فعاليات مسرح التجوال والمواجهة بقرى محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقا لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لنشر الفن الهادف والوصول بالمنتج الثقافي الجيد لكافة مستحقيه في القرى والأماكن النائية، من خلال التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، حيث التقى أهالي قرية كفر الحاج شربيني بمركز شربين بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مع العرض المسرحي "ولاد البلد" الذي تقدمه فرقة المسرح الحديث من إنتاج البيت الفني للمسرح.

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ولاد البلد

ويتضمن العرض 5 لوحات فنية تتصدى لخمسة قضايا مجتمعية في إطار درامي ساخر، منها تعويم الجنيه، الهجرة غير الشرعية، الفساد الإداري، الفتنة الطائفية، كما يستعرض بطولات الجيش والشرطة على الحدود، والتصدي للإرهاب، ويستمر حتى 15 سبتمبر الجاري ببعض قرى مركز ومدينة شربين ومنها قرية السعدية، كفر الترعة الجديد، الأحمدية، ودنجواي.

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ولاد البلد

العرض من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، بطولة أحمد الرمادى، وليد الفولى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.

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ولاد البلد

يذكر أن مشاركة وزارة الثقافة فى مبادرة "حياة كريمة" تأتي بهدف تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى أنحاء الوطن كافة، حيث وضعت الوزارة خطة تمتد حتى فبراير 2022، تتضمن تقديم الأنشطة التنويرية والإبداعية فى 7 محافظات هى: أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، بواقع 106 قرى ومراكزها، حيث يتم تقديم 1174 فعالية متنوعة.

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ولاد البلد

ووقع الاختيار فى أسيوط على 18 قرية بمركز ساحل سليم هى: الشامية، الخوالد، نزلة الملك، نزلة بخوم، العونة، الغريب، المطمر، اللوقا، العفادرة، نزلة الشيخ شحاتة، بويط، التناغة، النزلة المستجدة، تاسا، دير تاسا والرويجات، وتتضمن الخطة مشاركة عروض مسرح المواجهة والتجوال، وتشمل 4 عروض مسرحية هى: محطة مصر، ولاد البلد، أمر تكليف، رحلة سعيد، من إنتاج البيت الفنى للمسرح، والتى تقدم عروضها حتى يناير 2022، حيث تقدم 145 ليلة عرض فى 145 قرية بـ15 محافظة هى: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، الغربية، الشرقية، المنوفية، أسوان، الأقصر، وقنا.

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ولاد البلد
مسرح التجوال والمواجهة محافظة الدقهلية حياة كريمه وزارة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة البيت الفني للمسرح

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