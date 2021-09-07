الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

5.8 مليار جنيه مكاسب سوقية

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 5.8 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء- منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للمرة الأولى منذ تطبيق نظام جلسة المزاد بسعر الإغلاق.

وربح رأس المال السوقي للبورصة، 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة، وقفز مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة.

 

البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشرات الاسهم

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