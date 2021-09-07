وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفير مصر العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير حسام عيسى، العلاقات الثنائية بين البلدين، والطرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وشكرت وزيرة خارجية السودان، مصر على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول.

وأكدت على الشروع في تنفيذ نقاط التعاون المشتركة والاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريرا دوريا لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين.

ودعت المهدي إلى مزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب في المجالات المختلفة.

من جانبه، أكّد السفير المصري دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وشدد في ذات الوقت على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، لا سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.