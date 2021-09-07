مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير بآثار سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج عن مد باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير _ دبلومه بكلية الآثار حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الحالي.

وقال "عبدالخالق " إنه من شروط الإلتحاق بالدراسات العليا لقيد الطالب بدرجة الماجستير في الآثار أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الآثار بتقدير مقبول على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة دراسية بالقسم الذي تخرج منه.

وأوضح الدكتور فهيم حجازي القائم بأعمال عميد كلية الآثار أنه أيضاً من شروط قبول الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين علي تقدير مقبول بالتسجيل للدراسات العليا والتمهيدي الماجستير في الكلية وذلك بشرط دراسة بعض المواد التي يقترحها القسم العلمي ويعتمدها مجلس الكلية ويقرها مجلس الجامعة، مضيفا أن يتم تنسيق داخلي بين الطلاب المتقدمين وبما يتفق مع الطاقة الاستيعابية للكلية.

علما بأن أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في الدراسات العليا كالتالي:

استمارة 1 عليها طوابع ب (20) جنيه + (1) جنيه دمغة، وإقرار تسديد الرسوم سنويا عليه (1) جنيه دمغة وأصل المؤهل وصورة وإقرار الضوابط عليه (1) جنيه دمغة وإقرار تفرغ لغير العاملين عليه (1) جنيه دمغة وإقرار قبول خصم لغير العاملين عليه (1) جنيه دمغة صورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد وصورة، عدد (4) صور شخصية حديثة وبيان درجات (التقديرات) والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور + صورة

أما بالنسبة للعاملين يتم الآتي:-

استمارة بيان حالة من إدارة الدراسات العليا ويتم ملئها من جهة العمل وتعتمد من شئون العاملين التابع لها المتقدم وختمها بختم الشعار و موافقة جهة العمل معتمدة من المدير ومختومة بختم الشعار، عليه (1) جنيه دمغة و إقرار قبول الخصم بالنسبة للعاملين، عليه (1) جنيه دمغة.

أما الأوراق المطلوبة للقيد في التمهيدي الماجستير _ الدبلومة:

إستمارة 1 عليها طوابع ب (10) جنيه + (1) جنيه دمغه، إقرار تسديد الرسوم سنويا عليه (1) جنيه دمغه وأصل المؤهل و صورة وإقرار الضوابط عليه (1) جنيه دمغه وإقرار تفرغ لغير العاملين عليه (1) جنيه دمغة، وإقرار قبول خصم لغير العاملين عليه (1) جنيه دمغة وصورة البطاقة الشخصية وأصل شهادة الميلاد وصورة وعدد (4) صور شخصية حديثة وبيان درجات (التقديرات) والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور وصورة.

بالنسبة للعاملين يتم الآتي:- استمارة بيان حالة من إدارة الدراسات العليا ويتم ملئها من جهة العمل وتعتمد من شئون العاملين التابع لها المتقدم وختمها بختم الشعار و موافقة جهة العمل معتمدة من المدير ومختومة بختم الشعار، عليه (1) جنيه دمغة وإقرار قبول الخصم بالنسبة للعاملين، عليه (1) جنيه.

الجدير بالذكر أنه كان بدأ التقديم للالتحاق بالدراسات العليا والتمهيدي ماجستير _دبلومه من الفتره من ١٥حتي ٢٩أغسطس الماضي.

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