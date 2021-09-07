بدء التسجيل في برنامج التعريف بخدمات هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بالتعريف بالخدمات المقدمة من قبل وحدة اقتصاديات الدواء بهيئة الدواء المصرية.

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بخدمات الدعم الفني المقدمة من الوحدة والتي تتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى شرح متطلبات تقديم الملف العلمي حال تحويل المستحضر من قبل إدارة التسعيرة بغرض التسعير المبنى على القيمة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تسليط الضوء على البرامج التدريبية المقدمة من الوحدة بكافة مستوياتها، لافته الى أن البرنامج التدريبي مقدم مجاناً ومن المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢١-٩-١٢من خلال إحدى المنصات الإلكترونية فقط.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية قد رصدت بدء تداول عدد ثلاث مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة فارماتيك، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور "غش تجاري" يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات.

وقالت الهيئة في منشورها، إن الثلاث مستحضرات هي "smartec – pura dor cream" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٨٠٦/٢٠٢٠، وكذلك "Emadel hair lotion" ويحمل رقم تسجيل ٥٥٤٦٠/٢٠٢٠، و"Lastrous hair serum" ويحمل رقم تسجيل ٥١٨٨٣/٢٠١٩، وذلك بناء على افادة من شركة فارماتيك بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع منتجات الشركة حتى تاريخه.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشور على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.