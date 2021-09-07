نقيب أطباء الشرقية ونقيب الأسنان يزوران محافظ الشرقية بمناسبة العيد القومى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة لبحث وتعزيز أوجه التعاون بين النقابة والمحافظة وتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية.

كما التقى المحافظ، الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة لتعزيز أوجه التعاون المشترك نحو الارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه بدور نقابة الأسنان وما تقدمه من جهد في حل مشكلات أطباء الأسنان والتنسيق الدائم والمستمر مع مؤسسات الدولة بما يحقق مستوى طبي أفضل للمواطن، شاكراً تهنئته الرقيقة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأشاد محافظ الشرقية بدور نقابة الأطباء في دعم القطاع الصحي والتصدي للأمراض والأوبئة وتقديم البروتوكولات العلاجية اللازمة للمرضى، وكذلك المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء التهنئة لمحافظ الشرقية ولأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، مشيداً بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

نقيب الاطباء

كما أشاد نقيب أطباء أسنان الشرقية بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم.

وقال المحافظ إن المحافظة ستشهد افتتاح 109 مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 2 مليار جنيه في كافة القطاعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين لافتاً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء أهدى نقيب أطباء أسنان الشرقية درع النقابة لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بشتى المجالات بالمحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية دور النقابات في تطوير العمل المهني خاصة في المجالات المرتبطة بصحة المواطن لخلق مجتمع صحي وسليم.