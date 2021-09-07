الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بناء الإنسان أخلاقيًا ودينيًا» ندوة ضمن «حياة كريمة» بإعلام زفتى

ندوة زفتي
ندوة زفتي

نظم مركز إعلام زفتى، بالتعاون مع الوحدة المحلية بسنبو الكبرى ندوة إعلامية تحت عنوان بناء الإنسان أخلاقيًا ودينيًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بمقر قاعة الوحدة. 

222240505518_1813917668793303_1979530102898756055_n
ندوة زفتي 

تحدث في الندوة الدكتور أحمد حسين، رئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بالمنصورة، قائلًا إن الإنسان أساس كل الحضارات فهو الركيزة الأساسية التي يقوم عليه تقدم وتطوير الأوطان.

22240503625_1813917572126646_8589081678732435785_n
ندوة زفتي 

وأشار الى أن وسائل الاهتمام بتربية وتطوير الانسان ومنها الاهتمام بعقل الإنسان وتطويره من خلال تغيير وتطوير مناهج التعليم بجميع المراحل العمرية بما يتواكب مع العصر الحديث والتكنولوجيا، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتربية الأخلاقية والدينية لأن الأخلاق والدين أساس إنشاء مجتمع صحى وسليم وقوى، إلي جانب الاهتمام بجسم الإنسان من خلال المنظومة الصحية والنفسية والرياضية.

222240529741_1813917162126687_8085055817257646543_n
ندوة زفتي 

وتطرق إلى أهمية تربية الإنسان على منطق الحوار والنقاش واحترام الرأي الآخر سواء كان صحيحا أو خطأ، مشيرا إلى دور الدولة ومؤسساتها في تطوير الانسان والمجتمع (الاسرة – المدرسة – دور العبادة – الجامعة- مراكز الشباب – النوادى – الساحات الشعبية – المجتمع المدنى )، وبين أثر التربية السليمة على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحياً ( القضاء على الإرهاب _ القضاء على البطالة _ القضاء على الجريمة بجميع أنواعها).

22240510647_1813917045460032_8050445025613239863_n
ندوة زفتي 

شارك في الندوة موظفو الوحدة وبعض روادها، أدار الندوة السيد سعد الله الغرباوي اخصائي اعلام، تحت اشراف عبدالله الحصري، مدير المجمع الإعلامي وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

المنصورة التكنولوجيا المجتمع المدنى اجتماع المنظومة الصحية مبادرة حياة كريمة مراكز الشباب جسم الإنسان التربية السليمة كلية التربية النوعية دور الدولة التربية النوعية القضاء على البطالة بكلية التربية ضمن مبادرة حياة كريمة المنظومة الصحي العصر الحديث الركيزة الأساسية ندوة اعلاميه أعلام زفتى جميع المراحل وحدة المحلي وسط الدلتا بناء الانسان مناهج التعليم الوحدة المحلية كلية التربية المنظومة ضمن مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

«الصحة» تحذر: سوء التغذية يضعف مناعة الأطفال فى مواجهة الأمراض

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

«الحضور كامل والامتحانات في المدرسة».. 11 تصريح لوزير التعليم قبل العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال