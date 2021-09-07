«بناء الإنسان أخلاقيًا ودينيًا» ندوة ضمن «حياة كريمة» بإعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتى، بالتعاون مع الوحدة المحلية بسنبو الكبرى ندوة إعلامية تحت عنوان بناء الإنسان أخلاقيًا ودينيًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بمقر قاعة الوحدة.

ندوة زفتي

تحدث في الندوة الدكتور أحمد حسين، رئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بالمنصورة، قائلًا إن الإنسان أساس كل الحضارات فهو الركيزة الأساسية التي يقوم عليه تقدم وتطوير الأوطان.

ندوة زفتي

وأشار الى أن وسائل الاهتمام بتربية وتطوير الانسان ومنها الاهتمام بعقل الإنسان وتطويره من خلال تغيير وتطوير مناهج التعليم بجميع المراحل العمرية بما يتواكب مع العصر الحديث والتكنولوجيا، وأكد على ضرورة الاهتمام بالتربية الأخلاقية والدينية لأن الأخلاق والدين أساس إنشاء مجتمع صحى وسليم وقوى، إلي جانب الاهتمام بجسم الإنسان من خلال المنظومة الصحية والنفسية والرياضية.

ندوة زفتي

وتطرق إلى أهمية تربية الإنسان على منطق الحوار والنقاش واحترام الرأي الآخر سواء كان صحيحا أو خطأ، مشيرا إلى دور الدولة ومؤسساتها في تطوير الانسان والمجتمع (الاسرة – المدرسة – دور العبادة – الجامعة- مراكز الشباب – النوادى – الساحات الشعبية – المجتمع المدنى )، وبين أثر التربية السليمة على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحياً ( القضاء على الإرهاب _ القضاء على البطالة _ القضاء على الجريمة بجميع أنواعها).

ندوة زفتي

شارك في الندوة موظفو الوحدة وبعض روادها، أدار الندوة السيد سعد الله الغرباوي اخصائي اعلام، تحت اشراف عبدالله الحصري، مدير المجمع الإعلامي وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.