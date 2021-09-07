محافظ السويس يستقبل مطران الطائفة الكاثوليكية بمدن القناة وشرق الدلتا

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم الأنبا دنيال مطران مدن القناة وشرق الدلتا للطائفة الكاثوليكية، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وممثلي الكنيسة الكاثوليكية بالسويس.

محافظ السويس يستقبل الأنبا دنيال

وفى اللقاء أكد المحافظ على عمق العلاقة بين طرفي الوحدة الوطنية المسلمين والمسيحيين، وأهمية توحيد المفاهيم للجميع من أجل الارتقاء واستقرار الوطن.

كما دار حوار حول دور المساجد والكنائس فى التوعية بحب الوطن ومكارم الاخلاق والتعاون بين طرفى الأمة ووحدتهم الوطنية.

محافظ السويس يستقبل الأنبا دنيال

وقال المحافظ إن الدولة تدعم الخدمات والمرافق العامة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشروعات فى جميع المجالات تتم لتنمية وتطوير المجتمع على أرض السويس الباسلة فى ظل بناء مصر الحديثة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

محافظ السويس يستقبل الأنبا دنيال

وتحدث الانبا دانيال عن وثيقة الأخوة الإنسانية والعمل بها من خلال متخصصين لتدعيم الروابط بين الشعب المصرى، مؤكدا على عمق الروابط بين الشعب المصري منذ سنوات طويلة.

محافظ السويس يستقبل الأنبا دنيال

وفى اللقاء أكد صقر على أهمية تشكيل لجنة من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف والكنائس بالسويس تقوم بعقد ندوات واجتماعات بهدف التوعية و توحيد الخطاب لزيادة الوعى ودعم مكارم الاخلاق لدى المواطنين، مؤكداً على الدور الجوهري لرجال الدين الاسلامى والمسيحى فى المجتمع.

محافظ السويس يستقبل الأنبا دنيال

وعبر المطران عن سعادته بحفاوة استقبال محافظ السويس له وللوفد المرافق، مشيرا لعظمة ما تمثله محافظة السويس من قيمة بالنسبة له.

واحتفلت الكنائس الكاثوليكية في مصر يوم 15 من أغسطس الماضي بعيد صعود السيدة العذراء بالنفس والجسد وهو المسمى الكنسي لعيد العذراء الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم 22 من شهر أغسطس الماضي وتكتفي الكنيسة في احتفالاتها به بالقداس الالهي.