أجمل لحطات الموضة على سجادة مهرجان فينسيا السينمائي الدولي "صور"

يقترب الصيف من نهايته، ونحن على موعد مع بداية الخريف الذي يشهد عددًا من الأحداث المفضلة لدينا، أبرزهم فاعليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وعندما يتعلق الأمر بأسلوب المشاهير، يجلب لنا سبتمبر كثير من التألق والسحر، لذا نستعرض أجمل لحظات الموضة بالمهرجان الدولى، الذي انطلق فى الأول من نفس الشهر ويستمر حتى يوم الحادى عشر.

مهرجان البندقية السينمائي

يعد أطول مهرجان سينمائي في العالم، وعادة ما يجذب أفضل المواهب في هذه صناعة السينما والأفلام، حيث قدم هذا العام 2021، العرض الأول لسيرة الأميرة ديانا سبنسر، من إخراج بابلو لارين، إذ تجسد بطلة الفيلم كريستين ستيوارت، جزء من حياة أميرة القلوب، ديانا، حتى قرار انفصالها عن زوجها الأمير تشارلز.

أفلام المهرجان

كما سيقدم المهرجان أيضًا أفلام Dune للمخرج Denis Villeneuve ، وفيلم The Last Duel من إخراج Ridley Scott's، وفيلم Last Night in Soho للمخرج إدجار رايت، وغيرها من الأفلام بالإضافة إلى العديد من الآخرين، بحضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم، بينيلوبي كروز، وكارلا بروني، وكيرستن دنست، وكريستين ستيوارت وغيرهم.

لجنة التحكيم

ويعتبر المهرجان أحد أقدم حفلات توزيع الجوائز السينمائية في العالم، ويترأس لجنة التحكيم كل من باراسايت بونج جون هو ، الذي قال: "بصفتي رئيسًا للجنة التحكيم، والأهم من ذلك بصفتي عاشقًا للسينما دائمًا، أنا مستعد للإعجاب والتصفيق لجميع الأفلام الرائعة التي اختارها المهرجان، فأنا مليء بالأمل والإثارة".

ونستعرض فى الصور التالية، أرقى الأزياء النجوم على السجادة الحمراء، للمهرجان السينمائي الدولي2021.

جيسيكا شاستين

جيسيكا شاستين

تألقت النجمة في العرض الأول لفيلم Competencia Oficial، بأزياء زهير مراد ومجوهرات شوبارد.

بينلوبي كروز

بينلوبي كروز

اختارت بينيلوبي كروز، فستان أبيض اللون، أنيق، من دار شانيل ذو كتف واحد.

أنيا تايلور جوي

أنيا تايلور جوي

ارتدت النجمة أنيا تايلور جوي، أزياء أنيقة ونسقت معها مجوهرات كريستيان ديور وتيفاني آند كو.

ماريا شارابوفا

ماريا شارابوفا

سارت النجمة ماريا شارابوفا، على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلم Illusions Perdues مرتديةً أزياء أنيقة من علامة ديور.

سينثيا إريفو

سينثيا إريفو

تألقت النجمة سينثيا إريفو بأزياء مفعمة بالحيوية من علامة فالنتينو للأزياء.

روث ويلسون

روث ويلسون

بدت النجمة، روث ويلسون، أنيقة بفستان من علامة جورجيو أرماني مع مجوهرات بولجري.

داكوتا جونسون

داكوتا جونسون

اختارت النجمة، داكوتا جونسون، فستانًا لامعًا من علامة Gucci مزين بشراشيب المعدنية في العرض الأول لفيلم The Lost Daughter .

ماجي وجيك جيلنهال

ماجي وجيك جيلنهال

نسق الشقيقان ماجي وجيك جيلنهال أزياء مميزة، على السجادة الحمراء، بملابس أحادية اللون، من الأبيض والأسود، تألقت ماجي بأزياء من علامة برادا، فيما ارتدى أخيها بدلة من فالنتينو.