انخفاض معدل الإيجابية اليومية لكورونا في إندونيسيا لأقل من 5%

انخفض اختبار معدل الإيجابية اليومية لفيروس كورونا في إندونيسيا، إلى ما دون المعيار القياسي لمنظمة الصحة العالمية البالغ 5٪ خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، ما يعد مؤشرا على أن الموجة الثانية قد تتراجع في إندونيسيا.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية - عبر موقعها الإلكتروني - أن معدل الإيجابية أو نسبة الأشخاص الذين تم اختبارهم إيجابيا بلغ ذروته يوليو الماضي عند وصوله إلى 33.4٪ مدفوعا بمتغير دلتا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن المعدل فوق 5 ٪ يشير إلى أن الفيروس التاجي خارج عن السيطرة.

ودعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الشعب في إندونيسيا لعدم التراخي، قائلا "يحتاج الناس إلى إدراك أن كوفيد يتربص دائما وعندما يسقط حراسنا يمكن أن تزيد الحالات مرة أخرى".

وتُظهر بيانات وزارة الصحة الإندونيسية الأسبوع الماضي أن العديد من المقاطعات الإندونيسية لا تزال تسجل معدلات إيجابية عالية.