مباحث المصنفات تضبط 19 ألف كتاب دراسي خارجي بالأزبكية

تمكنت مباحث المصنفات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تضبط 19 ألف كتاب دراسي خارجي دون ترخيص، في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مسئولي مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية بالمخالفة للقانون .

ضبط 19300 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح

وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهداف المكتبة المشار إليها، حيث تم التقابل مع عامل بالمكتبة وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط 19300 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأن المسئول عن تلك المخالفات مالك المكتبة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.