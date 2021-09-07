الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

خليفة حمادة
خليفة حمادة

بحث وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي خليفة حمادة اليوم الثلاثاء مع سفير كوريا الجنوبية لدى الكويت تشونج بيونج ها، تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار عقد الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية الكورية المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والفني في المستقبل القريب بالعاصمة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية- عن وزارة المالية- قولها "إنه جرى خلال اللقاء استعراض دور الشركات الكورية العاملة في البلاد والمشاريع الكبرى التي تقوم بتنفيذها كمشاريع البنية التحتية وغيرها، والرغبة بتنفيذ مشاريع أخرى تسهم في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

وذكرت أن الجانبين أشادا بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والسعي لتوثيق وتوطيد أواصر التعاون بينهما، كما تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بتأثير جائحة كورونا على كلا البلدين.

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