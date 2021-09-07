الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل بتهمة قتل جاره في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي للكشف عن الجثة لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة. 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العامرية العام، باستقبالها جثة شخص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى وبسؤال والد المجني عليه اتهم أحد الأشخاص عاطل بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وضبط والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتة أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة على إثرها قام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "كتر" فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، مما أدى إلى إثارة حفيظته وقام بالتعدي عليه بطعنه بمنطقة الصدر، تم نقل الجثة إلى المشرحه تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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