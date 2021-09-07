الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة «سرقة الموتوسيكلات» في دمياط

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بمحافظة دمياط.

تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، قيام 5 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيم بمحافظة دمياط بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

استهداف وضبط

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات و3 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدرى الهيروين والحشيش.

اعترفوا بارتكاب 27 واقعة سرقة 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 27 واقعة سرقة  بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة دمياط، وكفر سعد وفارسكور الزرقا وكفر البطيخ، وأرشدوا عن المسروقات لدى 3 من عملائهم والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الداخلية دمياط الدراجات النارية عصابة سرقة

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وائل لطفي

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