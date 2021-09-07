الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشييع جثمان شاب بكفر الزيات أنقذ شابًا من الغرق بالعلمين

الشاب أحمد زيدان
الشاب أحمد زيدان

شيع أهالي قرية ابيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية في موكب جنائزي مهيب جثمان الشاب أحمد زيدان 26 عام والذي توفي غرقًا بمياه البحر بمدينة العلمين أثناء محاولته إنقاذ احد الشباب من الغرق وبعد نجاحه في إنقاذه جرفه التيار ليلقي مصرعه غرقا بمياه البحر وسط ترديد عدد من الهتافات منها الشهيد حبيب الرحمن. 

وأكد شريف الديب من أهالي قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية صديق الشاب المتوفي أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وسط أهالي القرية وهو من الشاب المكافح وكان يعمل بأحد الكافيهات بمدينة العلمين الساحلية وبعد انتهاء عمله ذهب هو واصدقاؤه إلى البحر للاستجمام وفور نزوله البحر شاهد أحد الشباب يصارع الموت والأمواج وكاد يموت غرقًا فقام بالجري نحو وإنقاذ من الغرق إلا أن الموج كان عاليًا فجرفه التيار ليتوفى بمياه البحر بعد أن ضرب مثالًا في الشهامة والفداء وأنقذ شابًا من الغرق. 

وكان مدير أمن مطروح قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بانتشال جثة الشاب أحمد زيدان 26 سنة ويعمل بمدينة العلمين  ومقيم بإحدى القرى التابعة لمحافظة الغربية وقيام اصدقاؤه بانتشال جثته وتم ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وباشر المستشار أحمد الشنديدي مدير نيابة العلمين التحقيق في الواقعة  وسؤال شهود الواقعة  حول ظروف وملابسات الغرق وعدم وجود شبهة جنائية خلف الحادث وقرر التصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها بمسقط رأسه بالغربية وسط حاله من الحزن والحسرة بين جموع المشييعين وأهالي القرية والقرى المجاور.

بالصور تشييع جثمان شاب بكفرالزيات أنقذ شابا الغرق بالعلمين وجرفه

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تكلفته 400 مليون جنيه.. الرئيس السيسى يتفقد رصيف «85/3» بميناء الإسكندرية

«الحضور كامل والامتحانات في المدرسة».. 11 تصريح لوزير التعليم قبل العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال