تشييع جثمان شاب بكفر الزيات أنقذ شابًا من الغرق بالعلمين

شيع أهالي قرية ابيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية في موكب جنائزي مهيب جثمان الشاب أحمد زيدان 26 عام والذي توفي غرقًا بمياه البحر بمدينة العلمين أثناء محاولته إنقاذ احد الشباب من الغرق وبعد نجاحه في إنقاذه جرفه التيار ليلقي مصرعه غرقا بمياه البحر وسط ترديد عدد من الهتافات منها الشهيد حبيب الرحمن.

وأكد شريف الديب من أهالي قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية صديق الشاب المتوفي أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وسط أهالي القرية وهو من الشاب المكافح وكان يعمل بأحد الكافيهات بمدينة العلمين الساحلية وبعد انتهاء عمله ذهب هو واصدقاؤه إلى البحر للاستجمام وفور نزوله البحر شاهد أحد الشباب يصارع الموت والأمواج وكاد يموت غرقًا فقام بالجري نحو وإنقاذ من الغرق إلا أن الموج كان عاليًا فجرفه التيار ليتوفى بمياه البحر بعد أن ضرب مثالًا في الشهامة والفداء وأنقذ شابًا من الغرق.

وكان مدير أمن مطروح قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بانتشال جثة الشاب أحمد زيدان 26 سنة ويعمل بمدينة العلمين ومقيم بإحدى القرى التابعة لمحافظة الغربية وقيام اصدقاؤه بانتشال جثته وتم ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وباشر المستشار أحمد الشنديدي مدير نيابة العلمين التحقيق في الواقعة وسؤال شهود الواقعة حول ظروف وملابسات الغرق وعدم وجود شبهة جنائية خلف الحادث وقرر التصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها بمسقط رأسه بالغربية وسط حاله من الحزن والحسرة بين جموع المشييعين وأهالي القرية والقرى المجاور.