«وعظ القاهرة» تُنفذ قافلة توعوية شاملة بحي الأسمرات

نظمت منطقة وعظ القاهرة قافلة توعوية شاملة إلى حي الأسمرات، ضمن خطة المجمع بتكثيف تواجد الوعاظ في هذه المناطق، والعمل على توعية القائمين بها بالتوافق مع خطة الدولة التنموية.

وتقوم القافلة على محاور متعددة منها جانب التوعية المستمرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم.

واستهدف برنامج عمل القافلة التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، ومناقشتهم في كثير من المفاهيم التي تدور بأذهانهم، سواء ما يتعلق منها بجوانب فكرية أو مجتمعية أو العلاقة بينهم وبين غيرهم.

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إلى أن مثل هذه القوافل تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري، وذلك بالتركيز على مجموعات تعمل تسعى لبثّ روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس ونبذ كل معاني اليأس التي تهدم ولا تبني، فضلًا عن التحديد الواضح لدور كل فرد في المجتمع والمهام والمسئوليات التي يعبأ بها بما يسهم في بناء الدولة المصرية ويرتقي بها ويحافظ على مقدراتها.

وأوضح الأمين العام أن القوافل الدعوية للمجمع تنفذ مجموعة من البرامج تقوم على عقد لقاءات حوارية مع المواطنين، وتستمع إلى أسئلة الناس وتجيب على استفساراتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوافل الدعوية وما تؤديه من دور مجتمعي مهم تحقق تأثيرًا فاعلًا يؤكده تفاعل الناس معها في مختلف برامجها.

الجدير بالذكر أن الجمعة الماضية، انطلقت قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى محافظة الفيوم، ضمن رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمًا لمبادرة "حياة كريمة".

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن رؤية الجامعة تستهدف وصول القوافل التنموية إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، دعمًا لجهود الدولة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن القافلة تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى وجود صيادلة وكوادر تمريضية، إضافة إلى متطوعين.