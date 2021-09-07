الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارة المركز التكنولوجي تقدم خدماتها الحكومية للمواطنين بقرى ونجوع أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن سيارة "المركز التكنولوجي المتنقل" تواصل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة للتخفيف عن المراكز التكنولوجية الثابتة أو في الأماكن التي لا يتواجد بها مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين.

المركز التكنولوجي المتنقل في قرية درنكه (1)
جانب من الجولة

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها لتقديم الخدمة بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن طبقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

المركز التكنولوجي المتنقل في قرية درنكه (2)
جانب من الجولة

وأوضح محافظ أسيوط أن سيارة المركز التكنولوجي تجوب كافة القرى والنجوع لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستحل الكثير من المشكلات أمام المواطنين الذين كانوا يتحاجون التنقل لمسافات كبيرة من أجل الحصول على هذه الخدمات، منوها بأن السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة الحاسب الآلي والطابعات متعددة الأغراض وشاشات عرض وخدمة إنترنت وكاميرات مراقبة ومولد للكهرباء ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمي الخدمة وتعد خطوة مهمة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم  خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

المركز التكنولوجي المتنقل في قرية درنكه (3)
جانب من الجولة

وفي هذا الإطار تفقد حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط سير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بقرية درنكة لتقديم الخدمات للمواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل استخراج نموذج 10 للتصالح وتسهيل التوريد بالقرى، لافتا إلى أن السيارة سوف تجوب باقي قرى المركز الخدمة للمواطنين من خلال أحدث الأجهزة التي ستمكن المواطن من الحصول على المستندات دون الحاجة إلى التوجه للوحدات المحلية أو المركز التكنولوجي بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

المركز التكنولوجي المتنقل في قرية درنكه (5)
جانب من الجولة
محافظة اسيوط المواطنين مخالفات رئيس الجمهورية الاقتصادية مستلزمات شاشات عرض مخالفات البناء التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة

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