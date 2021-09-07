الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب في إحدى الترع بطهطا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على جثة شاب ثلاثيني، داخل إحدى الترع بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غريق داخل الترعة الغربية بمدخل المدينة، دائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة "م. ا" 30 عامًا، مبلغ باختفاء منذ 5 أيام، وبالفحص الظاهري، تبين وجود سحجات خفيفة بالجسم، يُرجح أن تكون بسبب السقوط داخل الترعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وجارٍ الاتصال بأهليته، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع فحص الكشف الطبى النيابة المركزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تكلفته 400 مليون جنيه.. الرئيس السيسى يتفقد رصيف «85/3» بميناء الإسكندرية

«الحضور كامل والامتحانات في المدرسة».. 11 تصريح لوزير التعليم قبل العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال