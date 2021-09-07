العثور على جثة شاب في إحدى الترع بطهطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على جثة شاب ثلاثيني، داخل إحدى الترع بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غريق داخل الترعة الغربية بمدخل المدينة، دائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة "م. ا" 30 عامًا، مبلغ باختفاء منذ 5 أيام، وبالفحص الظاهري، تبين وجود سحجات خفيفة بالجسم، يُرجح أن تكون بسبب السقوط داخل الترعة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وجارٍ الاتصال بأهليته، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.