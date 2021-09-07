الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطلق دورة تدريبية حول زراعة أنسجة نخيل البلح بأسوان

دورة نخيل البلح
دورة نخيل البلح

افتتح الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة، والمهندس محمد محمدين، مدير عام الزراعة بأسوان، دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بفرع المعمل بمحافظة أسوان لتدريب طلبة كلية الزراعة بجامعة أسوان.

 بدأت فعاليات هذه الدورة اليوم 7-9-2021 وحتى 9-9-2021 وتتناول الدورة الموضوعات التالية: التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة المعملية والبيئات المغذية، وكيفية عمل البيات، وطرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة، والعوامل المؤثرة على الإكثار، وكيفية نقل النباتات، ومعوقات إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة، وكيفية زراعة الفسائل داخل المعمل.

وتناولت أيضا إكثار النخيل بالبراعم الزهرية، والعوامل المؤثرة على نجاح أو فشل عملية الأقلمة، في دور المعمل المركزي لأبحاث النخيل في مجال التدريب والإرشاد. 

واستراتيجيته هو النهوض بالنخيل على المستوى المحلي والإقليمي تهدف لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال تنفيذ خطة للبرامج البحثية والإرشادية والتدريبية للأقسام الآتية: قسم تربية النخيل والتقنية الحيوية – قسم بحوث بستنة النخيل – قسم بحوث الوقاية – قسم بحوث تصنيع وتسويق الثمار – قسم تصنيع المنتجات غير الثمرية – قسم بحوث ميكنة النخيل – قسم بحوث التكنولوجيا والتدريب.

ويهدف إلى:

1- التوعية بإنشاء وتطوير وإدارة مزارع نخيل البلح.
2- عمل الدورات التدريبية للقائمين على عمليات نخيل البلح المختلفة.
3- حصر الأمراض والآفات وكيفية الوقاية منه لتوعية المزارعين.
4- المساهمة فى إنتاج الأصناف الجيدة النادرة التي لها قيمة تجاريـــــة.
5- تحسين تصنيع وتسويق منتجات النخيل الثمرية والغير ثمرية.
6- إجراء الدراسات والأبحاث عن ابتكار الطرق الحديثة من خلال التطوير والتركيز لإنتاج منتجات جديدة من الصناعات التحويلية.
7- أجراء الدراسات لحفظ الأجنة الخضرية لنخيل البلح باستخدام تكنيك زراعة الأنسجة.
8- إدخال أصناف جديدة ناتج زراعة الأنسجة وتقيمها وزراعتها في الأماكن الملائمة لها وذلك تفاديا لنقل الأمراض.
9- عمل البصمة الوراثية لبعض الأصناف واستخدام الطرق التكنولوجية لمعرفة درجة القرابة بين الأصناف.
10- المساهمة في دراسة الجدوى والاستشارات الزراعية لنخيل البلح.
11-المساهمة في زراعة مشاتل النخيل بأصنافه المختلفة بالطريقة التقليدية والغير تقليدية.
 

الزراعة معمل النخيل ينظم دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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