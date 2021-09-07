الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تمهيدًا لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة.. المركز الديموجرافي يضع دليلا تدريبيا للقيادات الدينية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

عقد المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول اجتماع للجنة المسئولة عن وضع دليل تدريبي للقيادات الدينية؛ في ضوء الخطوات التمهيدية للبدء في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، مؤكدة أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت “السعيد” إن الهدف الرئيسي من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.

من جانبها، أشارت الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز إلى أن الاجتماع ناقش الخطوات التنفيذية المقترحة الخاصة بالمحور الثقافي والتوعوي لمشروع تنمية الأسرة، كما ناقش الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على وضع خطة عمل مركزة للانتهاء من إخراج الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال أسابيع، تمهيدًا لإجراء تدريبات للقيادات الدينية باستخدام هذا الدليل فور إطلاق المشروع رسميًا.

التخطيط المركز الديموجرافي قيادات دينية تدريب الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية أميرة تواضروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تكلفته 400 مليون جنيه.. الرئيس السيسى يتفقد رصيف «85/3» بميناء الإسكندرية

«الحضور كامل والامتحانات في المدرسة».. 11 تصريح لوزير التعليم قبل العام الدراسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال