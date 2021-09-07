كشف ملابسات العثور على شخص مقتولًا داخل شقته بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات العثور على جثة مواطن داخل شقته، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى قسم شرطة أول طنطا، بلاغًا يُفيد العثورعلى جثة شخص داخل شقة مستأجرة بأحد العقارات.

وأشار عم المتوفي أن نجل شقيقه المتوفـى يقيم بمفرده في الشقة ويعاني من اضطرابات نفسية لتعاطيه المواد المخدرة، وخضوعه للعلاج النفسي في الآونة الأخيرة.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القاتل.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليه، فأودى بحياته بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.