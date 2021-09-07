رئيس البرلمان العربي يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بفيينا

شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية جنيف، الذي يضم حشداً رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأوضح "العسومي" أن هذا المؤتمر يمثل حدثًا عالميًا فريدًا على المستوى البرلماني، وفرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، والتي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فعال في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي كان حريصا على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التي أجراها معالي رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل البرلماني العالمي.

وناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.

وشارك في جلسات المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي، ضم أصحاب النائب عبدالكريم الدغمي، والنائب عساف أبو اثنين، والنائبة إحسان بركات، والنائبة شذى النقبي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة"، ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وتمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.