الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: مصر تعتبر كل شاب بمثابة «مشروع كبير»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، لافتًا إلى أن الدولة تعتبر أن كل شاب بمثابة مشروع كبير.

وقال الرئيس السيسي، خلال استماعه آراء عدد من الشباب، على هامش تفقده ميناء الإسكندرية البحري والاطلاع على عملية تطوير مرافقه- إن الشباب هم الذين يكملون تنفيذ المبارادات والمشروعات التي تنفذها الدولة، داعيًا الشباب إلى ممارسة الرياضة لضمان تمتعهم باللياقة البدنية والصحة.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي شخص الاستمرار في العمل بكفاءة دون لياقة بدنية، كما حث الشباب على توضيح هذا الأمر إلى أسرهم.

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