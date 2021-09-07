تفاصيل ضبط متهمين بسرقة سيارة تاجر دواجن تحت تهديد السلاح في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 مسجلين متهمين باستيقاف تاجر دواجن وسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري وبحوزتهم طبنجة وفرد خرطوش في المحلة بمحافظة الغربية.

بدأت عملية كشف غموض الجريمة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز شرطة المحلة بتحرير تاجر دواجن - مقيم بدائرة المركز، بلاغا بأنه حال قيادته سيارته النقل محملة بـ 28 قفصا بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بمجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون دراجة نارية –تروسيكل وقاموا باستيقافه والاستيلاء على سيارته كرهاً عنه، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهروب والعثور على الأقفاص ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على "طبنجة، فرد محلى ،عدد من الطلقات، سلاح أبيض –مطواة- "

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، الدراجة المستخدمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.