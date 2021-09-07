الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط متهمين بسرقة سيارة تاجر دواجن تحت تهديد السلاح في الغربية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 مسجلين متهمين باستيقاف تاجر دواجن وسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري وبحوزتهم طبنجة وفرد خرطوش في المحلة بمحافظة الغربية.

بدأت عملية كشف غموض الجريمة بتلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية،  إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز شرطة المحلة بتحرير تاجر دواجن - مقيم بدائرة المركز، بلاغا بأنه حال قيادته سيارته النقل محملة بـ 28 قفصا بإحدى الطرق بدائرة المركز، فوجئ بمجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون دراجة نارية –تروسيكل وقاموا باستيقافه والاستيلاء على سيارته كرهاً عنه، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهروب والعثور على الأقفاص ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على "طبنجة، فرد محلى ،عدد من الطلقات، سلاح أبيض –مطواة- "

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما، الدراجة المستخدمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

متهمين الغربية تحت تهديد السلاح تاجر دواجن سيارة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

الرئيس السيسى: حظر أى بضائع غير مطابقة للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يوجه بتعويض المتضررين من إزالات ميناء المكس

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع