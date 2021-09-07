الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل يتاجر في المواد المخدرة بمدينة السلام

القبض على عامل يتاجر
القبض على عامل يتاجر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة لترويجها على عملائه بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام عامل- له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر البودر، سلاح ناري، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، هاتفان محمول، ميزان حساس ،أكياس بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة".

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

القبض السلام عامل المواد المخدرة مكافحة المخدرات

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