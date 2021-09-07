جولة تفقدية لوكيل الصحة بالغربية على مستشفى زفتى العام

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى زفتى العام، في حضور المهندس محمد سراج رئيس مجلس ومدينة زفتى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضى الكورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه على سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

جانب من الحدث

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان على جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن على الحالات الموجودة بالمستشفى.

جانب من الحدث